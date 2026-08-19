Москва19 авгВести.Жителям трех сел Харьковской области дали не более 12 часов, чтобы самостоятельно покинуть свои дома в рамках принудительной эвакуации. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".
По данным канала, речь идет о жителях Калиновки, Черноглазовки и Мироновки Золочевского района.
Местным жителям дается не более 12 часов, чтобы самостоятельно покинуть домаговорится в сообщении
Уточняется, что освобожденные дома планируется использовать для размещения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В последнее время в Харьковской области неоднократно расширялась зона эвакуации, в том числе принудительной. Она затронула ряд населенных пунктов Богодуховского, Золочевского, Купянского и Шевченковского районов. Местные власти объясняют решения об эвакуации приближением линии боевого соприкосновения.
Ранее также сообщалось, что 2 марта глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно эвакуировать детей с территорий вблизи зоны активных боевых действий без согласия родителей.