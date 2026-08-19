Жителям трех сел Харьковской области дали 12 часов на освобождение домов для ВСУ

ВСУ обязали жителей трех сел Харьковской области покинуть дома за 12 часов Жителям трех сел Харьковской области дали 12 часов на освобождение домов для ВСУ

Москва19 авг Вести.Жителям трех сел Харьковской области дали не более 12 часов, чтобы самостоятельно покинуть свои дома в рамках принудительной эвакуации. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

По данным канала, речь идет о жителях Калиновки, Черноглазовки и Мироновки Золочевского района.

Местным жителям дается не более 12 часов, чтобы самостоятельно покинуть дома говорится в сообщении

Уточняется, что освобожденные дома планируется использовать для размещения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В последнее время в Харьковской области неоднократно расширялась зона эвакуации, в том числе принудительной. Она затронула ряд населенных пунктов Богодуховского, Золочевского, Купянского и Шевченковского районов. Местные власти объясняют решения об эвакуации приближением линии боевого соприкосновения.

Ранее также сообщалось, что 2 марта глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно эвакуировать детей с территорий вблизи зоны активных боевых действий без согласия родителей.