Москва10 окт Вести.Подрыв старых противовоздушных ракет во время пуска стал причиной потери нескольких военных самолетов на Украине. Об этом заявил один их украинских военблогеров в интервью Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией).

Он пожаловался, что ВСУ испытывают острый дефицит в боеприпасах, поэтому авиация перешла на старые ракеты со складов.

Мы даже пытаемся использовать еще более старые советские ракеты Р-60, которые опасны для самих летчиков и самолетов, и мы потеряли несколько бортов из-за этого, но альтернативы пока что нет заявил источник DW

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский также озвучил, что у ВСУ на исходе авиационные 20-мм боеприпасы. С их помощью истребители противодействуют ракетным дронам ВС РФ.