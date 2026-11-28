ВСУ потеряли множество дронов из-за ограничений в работе системы Starshield СМИ: ВСУ понесли потери из-за ограничений в работе спутниковой связи Starshield

Москва28 ноя Вести.Вооруженные силы Украины потеряли огромное количество беспилотников и отменили ряд операций из-за ограничения в работе системы спутниковой связи Starshield. Об этом сообщило украинское издание со ссылкой на высокопоставленных военных.

Один из них, по словам портала, назвал приостановку работы системы "политическим решением".

Ранее основатель Anduril объяснил, почему США не предоставили Украине Starshield. По его мнению, все дело в страхе американских властей потерять спутниковую систему и не готовности рисковать собственной группировкой ради поддержки Украины.