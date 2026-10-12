Москва12 окт Вести.Украинские боевики опубликовали кадры "уничтожения" российской РЛС "Ирбис", которые на деле являются видеомонтажом. Обман раскрыл Telegram-канал "Северный ветер".

По информации канала, на официальном аккаунте 43-й оабр ВСУ были опубликованы кадры якобы уничтожения российской РЛС "Ирбис" в Белгородской области.

Однако после внимательного просмотра видео становится понятно, что после "прилета" РЛС чудесным образом исчезла из кадра пишет "Северный ветер"

В канале с иронией предположили, что причиной мистификации могло стать желание кого-то из 43-й оабр ВСУ получить "премию к новому году"

Ранее российские войска на липцовском направлении полностью уничтожили одну из штурмовых групп Вооруженных сил Украины, попытавшуюся провести контратаку в районе Новой Казачьей в Харьковской области.