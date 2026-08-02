Москва2 авг Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали подвал с мирными жителями при отступлении из Константиновки, заявил беженец из этого города Данил Бабиков в интервью РИА Новости.

В самом городе люди мирные жили. На "Спутнике" (кинотеатр "Спутник" - прим. ред​​​.), где-то там по соседству с ними в подвале еще люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали