Москва2 авгВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали подвал с мирными жителями при отступлении из Константиновки, заявил беженец из этого города Данил Бабиков в интервью РИА Новости.
В самом городе люди мирные жили. На "Спутнике" (кинотеатр "Спутник" - прим. ред.), где-то там по соседству с ними в подвале еще люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвалиприводит РИА Новости слова Бабикова
Кинотеатр "Спутник" находится на проспекте Ломоносова в центральной части Константиновки.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля.