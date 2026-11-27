ВТБ постарается в 2026 году завершить покупку доли в финтех-активах группы RWB

ВТБ постарается в 2026 году завершить приобретение доли в финтех-активах RWB ВТБ постарается в 2026 году завершить покупку доли в финтех-активах группы RWB

Москва27 ноя Вести.ВТБ будет стараться до конца текущего года завершить приобретение доли в финтех-активах группы RWB. Об этом сообщил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В целом мы будем стараться до конца года завершить и процедуру дополнительной эмиссии, и приобретение доли в финтех-активах группы RWB. Планы по развитию стратегического партнерства остались прежними сказал он журналистам

Пьянов подчеркнул, что изменений в составе якорных инвесторов, цене и ожидаемой сумме привлечения не планируется.

Ранее стало известно, что ВТБ и RWB готовят запуск нового сервиса, который позволит клиентам обеих организаций в рамках одного приложения управлять своими счетами.