Wildberries и ВТБ объединят данные о счетах клиентов Wildberries и ВТБ запустят сервис с объединенными счетами клиентов

Москва16 ноя Вести.Банк ВТБ и RWB (куда входят Wildberries и ВБ Банк) готовят запуск нового сервиса, который позволит клиентам обеих организаций в рамках одного приложения управлять своими счетами. Об этом пишет РБК.

Пока компании запустили свой мультибанкинг в пилотном режиме. Клиенты смогут свободно в одном приложении переводить средства со счета на счет, просматривать баланс.

Так, пользователи "ВТБ Онлайн" внутри приложения получат возможность просматривать счета ВБ Банка, то есть своего кошелька на маркетплейсе Wildberries. В свою очередь клиенты RWB увидят данные от ВТБ. Позже также появится возможность просматривать историю расходов и использовать другие функции.