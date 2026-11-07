Москва7 нояВести.Великобритания вывела на орбиту свой второй спутник Titania, предназначенный для военных целей. Аппарат предназначен для ведения разведки и наблюдения из космоса. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.
Titania весит около 100 кг. Спутник совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью около 27 тыс. км/ч.
Свой первый военный спутник — Tyche — Великобритания запустила в 2024 году. Он стал первым аппаратом британского военного командования, способным делать дневные снимки и видеозаписи Земли. В 2027-м ожидается запуск еще двух спутников — Juno и Oberon.
Космическая программа Великобритании предусматривает создание спутниковых группировок и вспомогательных наземных систем к 2031 году.