Великобритания вывела на орбиту второй военный спутник

Второй военный спутник Великобритании вышел на орбиту Великобритания вывела на орбиту второй военный спутник

Москва7 ноя Вести.Великобритания вывела на орбиту свой второй спутник Titania, предназначенный для военных целей. Аппарат предназначен для ведения разведки и наблюдения из космоса. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.

Titania весит около 100 кг. Спутник совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью около 27 тыс. км/ч.

Свой первый военный спутник — Tyche — Великобритания запустила в 2024 году. Он стал первым аппаратом британского военного командования, способным делать дневные снимки и видеозаписи Земли. В 2027-м ожидается запуск еще двух спутников — Juno и Oberon.

Космическая программа Великобритании предусматривает создание спутниковых группировок и вспомогательных наземных систем к 2031 году.