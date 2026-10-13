Москва13 октВести.Сказка "Конек-Горбунок" - самая лучшая, заявил бывший президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала RT Balkan.
Он поделился, что когда был ребенком, он смотрел эту сказку в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде.
Не надо мне рассказывать сказки. Я знал их все наизусть, от сказок Ганса Христиана Андерсена до басней Лафонтена и Эзопа... Кстати, для людей, которые не знают - самая лучшая сказка, когда я был маленьким и отец водил меня в "Русский дом" смотреть "Конька-Горбунка" - это великолепно и чудесносказал Вучич в эфире телеканала RT Balkan
А сейчас он призывает родителей показывать сказку своим детям.
У кого маленькие дети, пусть им покажут. Нет ничего лучше, что можно увидетьдобавил Вучич
Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич записал обращение к гражданам в футболке, обклеенной оскорбительными словами: например, предатель, автократ и сумасшедший. Оскорбления были подобраны из числа тех, что используют политические оппоненты бывшего главы государства.
Ролик политик опубликовал в своих социальных сетях. Вучич ушел с поста президента страны, чтобы возглавить предвыборную коалицию правящей партии "Сербская прогрессивная партия".