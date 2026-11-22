FT: Вучич требовал от чиновников не мешать строительству отеля Трампа в Белграде

Вучич называл чиновников "балбесами" из-за отеля Трампа, утверждают в Британии FT: Вучич требовал от чиновников не мешать строительству отеля Трампа в Белграде

Москва22 ноя Вести.Экс-президент Сербии Александр Вучич лично требовал от чиновников устранить препятствия для возведения отеля президента США Дональда Трампа на месте исторического здания, заявила британская газета Financial Times.

Уточняется, что Вучич якобы добивался устранения юридических препятствий для сноса частично разрушенного здания генштаба Союзной Республики Югославия, несмотря на сомнения чиновников в законности этих действий, чтобы возвести на его месте отель Trump Tower.

Дубравка Джуканович, бывший директор Института по охране памятников культуры Сербии, рассказала прокурорам в прошлом году, что Вучич лично отчитывал ее и ее коллег, называя их "балбесами", во время встречи в президентском дворце. Он требовал от них"взять на себя ответственность" и расчистить путь для проекта утверждает FT

Ранее политическое движение "Студенческий список", победившее на выборах в сербский парламент, объявило о планах восстановить здание генштаба Союзной Республики Югославия в центре Белграда, которое было серьезно повреждено при бомбардировках НАТО в 1999 году.

Среди первоочередных целей они объявили отзыв разрешения на снос здания и возвращение объекту статуса культурного наследия.

До этого Белград расторг договор с фирмой зятя Трампа Джареда Кушнера по строительству отеля Trump Tower. По словам Вучича, из-за этого Белград потерял 750 миллионов евро инвестиций.