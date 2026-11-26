Введение ЕС квот на импорт назвали серьезным ударом по Украине Рыженков: введение ЕС квот на импорт стало серьезным ударом по Украине

Москва26 ноя Вести.Для экономики Украины стало серьезным ударом введение Евросоюзом квот на импорт. Об этом гендиректор компании "Метинвест" Юрий Рыженков заявил в интервью Fortune.

Он отметил, что квоты Евросоюз ввел в первой половине 2026 года. Такой шаг со стороны европейского объединения Рыженков назвал внезапным.

Нас практически выбросили на обочину вместе со всеми остальными странами (За пределами ЕС. — Прим. ред.), и тот факт, что у нас были исключительные обстоятельства в плане логистики, энергоснабжения и доступности персонала, на мой взгляд, вообще не был учтен указал гендиректор "Метинвеста"

По мнению Рыженкова, "это было слишком сурово, учитывая обстоятельства".

Сталелитейная промышленность Украины, по его словам, находится на грани коллапса. При этом положение Киева усугубляет нынешняя политика Евросоюза, которая фактически перекрывает рынок сбыта, добавил Рыженков.

Без рынка сбыта практически нет будущего. В условиях продолжающихся перебоев очень сложно сделать сталелитейный бизнес экономически жизнеспособным отметил гендиректор компании

На вопрос о том, являемся ли мы свидетелями конца украинской сталелитейной промышленности, Рыженков ответил, что спасти ситуацию сможет только европейский рынок.

Ну, если ничего не предпринять, это практически неизбежно, … если обстоятельства исключат любые значительные инвестиции, то, я имею в виду, всему в конце концов придет конец заключил Рыженков

При этом 25 ноября стало известно, что Совет Евросоюза одобрил выделение Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год в рамках кредитной программы на 90 миллиардов евро. Деньги будут предоставлены в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года, указано в решении, которое было опубликовано в журнале ЕС.