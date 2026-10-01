Москва1 октВести.Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию некоторых животных из провинции Сэлэнгэ в Монголии в связи с распространением там вируса ящура. Ведомство опубликовало соответствующий документ.
Согласно этой информации, на территории Монголии зафиксировано ухудшение эпизоотической обстановки по инфекции вирусом ящура с 29 сентября.
Вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из административной территории Монголии - аймак Сэлэнгэсказано в документе
Как следует из материалов, речь идет о запрете на ввоз в Россию верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (в том числе лам, альпак и викуний); зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к ящуру видов; крупного и мелкого рогатого скота, а также их молока и эмбрионов; свиней; северных оленей. Помимо этого, также запрещен ввоз диких животных, восприимчивых к вирусу, а также спермы и мяса восприимчивых животных.
Ограничения также касаются и транзита.
Вирус ящура - это возбудитель острого вирусного заболевания, известного как ящур или афтозная лихорадка.
В прошлом году Венгрия расследовала вероятность искусственного происхождения эпидемии ящура.