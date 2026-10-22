Москва22 окт Вести.Тюльпан и цветок, который по-таджикски называется сиёхгуш (разновидность ириса), объявлены национальными символами Республики Таджикистан. Сответствующий указ подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС.

Национальные цветы выбраны в целях пропаганды историко-культурного наследия Республики Таджикистан на международной арене. Правительству поручено принять меры по пропаганде и презентации национальных цветов на внутригосударственных и международных мероприятиях говорится в указе

Оба цветка занимают особое место в литературе и культуре Таджикистана и отражают эстетические вкусы таджикского народа, говорится в комментарии к указу. Кроме того, эти цветы тесно связаны с празднованием Навруза - нового года по солнечному календарю, который отмечают иранские и тюркские народы.

Цветок сиёхгуш связан с именем Сиявуша - героя поэмы "Шахнаме" великого персидского поэта X-XI веков Абулькасима Фирдоуси.

Ранее стало известно, что Таджикистан может заменить Армении в ЕАЭС.