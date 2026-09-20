Посол РФ в Бельгии: выездное голосование организовано для потомка Пушкина

Выездное голосование для потомка Пушкина организовали в Бельгии Посол РФ в Бельгии: выездное голосование организовано для потомка Пушкина

Москва20 сен Вести.Российские дипломаты в Бельгии организуют выездное голосование для потомка поэта Александра Сергеевича Пушкина и жительницы блокадного Ленинграда. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал посол РФ в стране Денис Гончар.

Так, наши дипломаты посетят проживающего в Брюсселе потомка великого русского поэта Александра Александровича Пушкина и проживающую в Льеже жительницу блокадного Ленинграда Веру Александровну Ковалеву сказал Гончар

По его словам, еще одной жительнице блокадного Ленинграда, Маргарите Волчанской, дипмиссия поможет добраться до избирательного участка.

Для россиян, голосующих впервые, и для тех, кто пришел с детьми, запланированы памятные сувениры, рассказал посол.

Ранее посол сообщал, что власти Бельгии оказывают содействие посольству России в проведении выборов, помогая обеспечивать безопасность.