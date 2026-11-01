Выездной МФЦ помог жителям Алешек с документами в Симферополе Выездной МФЦ помог жителям Алешек в Симферополе восстановить документы

Москва1 ноя Вести.Выездной МФЦ помог жителям Алешек Херсонской области, прибывшим в Симферополь, восстановить документы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на своей странице в МАХ.

По ее словам, жителям Алешек помогают обустроиться после выезда.

В оздоровительном центре в Симферополе, в пункте временного пребывания, был организован выездной МФЦ. Специалисты приехали к людям, чтобы помочь восстановить документы и на месте решить необходимые вопросы написала Лантратова

Российский омбудсмен уточнила, что жители Алешек получили помощь с оформлением или подтверждением СНИЛС, получением ИНН. Также люди могли обратиться по вопросам гражданства, восстановления паспорта и свидетельства о рождении. Кроме того, им помогали завести аккаунты на портале "Госуслуги", рассказали о мерах соцподдержки. Работали представители банков для открытия счетов, также жителем Алешек выдали сим-карты.

Кроме того, Лантратова заявила, что для людей было устроено досуговое мероприятие, в том числе отдельная программа для детей.

Алешки - город, на левом берегу Днепра. По словам президента РФ Владимира Путина, Украина минировала подходы к Алешкам и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для гуманитарной миссии в районе города с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября.