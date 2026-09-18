Победитель лотереи в США взял сразу $450 млн, отказавшись от $1 млрд за 29 лет

Выигравший $1 млрд житель США вместо ежегодных выплат взял сразу $450 млн Победитель лотереи в США взял сразу $450 млн, отказавшись от $1 млрд за 29 лет

Москва18 сен Вести.Американец, выигравший джекпот в 1,04 миллиарда долларов в лотерею Powerball, решил взять единоразово 450 миллионов долларов, а не получать всю сумму в течение 29 лет, пишет издание New York Post.

Джекпот выиграл житель штата Иллинойс, который решил оставить свое имя в тайне. Согласно правилам лотереи, победитель может получить всю сумму, разбив ее на 29 ежегодных выплат, либо взять деньги сразу, но сумма в таком случае будет существенно меньше.

Победитель выбрал вариант единоразового получения суммы наличными информирует газета

Мужчине полагается 450,5 миллионов долларов до налогов.

После выплаты всех налогов победитель получит на руки лишь порядка 261,5 миллиона долларов наличными. Награду в 500 тысяч долларов выплатят и продавцу билета.

В июле американец выиграл 800 миллионов долларов в лотерею Mega Millions.