Выходцы из xAI Маска создают стартап для прогнозирования будущего с помощью ИИ Сооснователи xAI Маска запускают стартап с прогнозами будущего от ИИ

Москва26 ноя Вести.Трое сооснователей компании xAI предпринимателя Илона Маска запустили стартап Epochal, который займется разработкой искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования будущих событий, сообщает агентство Bloomberg.

Новую компанию основали Годун Чжан, Цзыхан Дай и Мануэль Кройсс, покинувшие xAI после ее объединения со SpaceX в феврале. К команде также присоединились бывшие сотрудники OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.

Отмечается, что Epochal уже разработала первый продукт, позволяющий ИИ-агентам изучать архивные версии интернета на определенные даты. Создатели называют технологию "порталом времени" и рассчитывают с ее помощью обучить ИИ предсказывать будущие события на основе прошлого.

В перспективе стартап намерен создать передовую ИИ-модель для помощи в принятии решений. По мнению разработчиков, способность делать прогнозы на сверхчеловеческом уровне может изменить практически все отрасли экономики.

По словам осведомленного источника Bloomberg, Чжан лично вложит в компанию $100 млн.

Ранее газета Financial Times сообщила, что компании Tesla и SpaceX Маска поручили пяти топ-менеджерам согласовать до конца 2026 года условия слияния и создания холдинга с потенциальной капитализацией $3,5 трлн.