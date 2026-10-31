Выходные станут последними теплыми днями "бабьего лета" в Москве Выходные в Москве станут последними днями "феноменального бабьего лета"

Москва31 окт Вести.Суббота и воскресенье станут последними днями "феноменального бабьего лета" в столице, по словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца. Его цитирует ТАСС.

Синоптик отметил, что по среднесуточной температуре воздух уходящий октябрь повторяет рекорд 2020 года.

Это будет последнее тепло уходящего феноменального бабьего лета и довольно комфортного октября, который в Москве оказался на 3,2 градуса выше климатической нормы с дефицитом дождей в 54% приводит слова Тишковца агентство

Специалист добавил, что осадки в субботу и воскресенье маловероятны и что по ночам воздух будет остывать до нуля – минус трех градусов, а днем – прогреваться до плюс 8-11 градусов.