Синоптик спрогнозировал позднее бабье лето в Москве на текущей неделе

Тишковец: в Москве до конца рабочей недели сохранится позднее бабье лето Синоптик спрогнозировал позднее бабье лето в Москве на текущей неделе

Москва28 окт Вести.В Москве до конца рабочей недели сохранится позднее бабье лето – погода останется солнечной при температуре до +12 градусов.

Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу метеоролога, в субботу и воскресенье погода изменится, ведь небо затянут облака и температура воздуха опустится на несколько градусов.

В Москве вплоть до конца рабочей недели задержится супер-позднее бабье лето. Погода останется сухой и солнечной, воздух будет стабильно прогреваться до +10...+12. В субботу-воскресенье небо над регионом затянут облачные поля холодного фронта, кое-где пройдут дожди, температура понизится до +8...+9 пояснил Тишковец

Синоптик также отметил, что в выходные помимо понижения температуры воздуха антициклон сместится в сторону Казахстана.