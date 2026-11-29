Вылетевший из Румынии самолет для спецмиссий патрулирует Черное море Вылетевший из Румынии самолет для спецмиссий ведет патрулирование Черного моря

Москва29 ноя Вести.Вылетевший из Румынии самолет Beech King Air 350ER, используемый правительствами для проведения спецмиссий, в том числе разведывательного характера, ведет патрулирование Черного моря. Об этом следует из полетных данных, которые изучило агентство РИА Новости.

Так, воздушное судно вылетело из международного аэропорта Констанца в Румынии около 8​​​.40 по московскому времени и направилось на юго-восток. Примерно в 8.50 мск борт вошел в воздушное пространство над Черным морем. По состоянию на 9.30 мск самолет летает над его водами.

Днем ранее, 28 ноября, американский разведывательный самолет Bombardier Artemis II проводил патрулирование в районе Калининградской области.

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