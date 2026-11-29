Москва29 нояВести.Вылетевший из Румынии самолет Beech King Air 350ER, используемый правительствами для проведения спецмиссий, в том числе разведывательного характера, ведет патрулирование Черного моря. Об этом следует из полетных данных, которые изучило агентство РИА Новости.
Так, воздушное судно вылетело из международного аэропорта Констанца в Румынии около 8.40 по московскому времени и направилось на юго-восток. Примерно в 8.50 мск борт вошел в воздушное пространство над Черным морем. По состоянию на 9.30 мск самолет летает над его водами.
Днем ранее, 28 ноября, американский разведывательный самолет Bombardier Artemis II проводил патрулирование в районе Калининградской области.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.