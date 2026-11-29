Москва29 нояВести.В Белгородской области задержан мужчина 1960 года рождения, представлявшийся "генералом секретной службы Минобороны", передает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.
Под предлогом помощи с трудоустройством в правоохранительные органы лжегенерал выманил у одного из доверчивых граждан 1,5 млн рублей, рассказал источник. При этом он потребовал от потерпевшего расписку "о добровольной выдаче денег в долг".
Задержанный … обманывал граждан и, уверяя их в своих "связях" в правоохранительных органах, предлагал решить проблемы, похищал имущество и распоряжался им по-своему усмотрениюговорится в сообщении
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", максимальная санкция по которой – вплоть до 10 лет лишения свободы.
Сейчас следствие устанавливает иные эпизоды мошеннических действий фигуранта, а также потерпевших от его преступных действий, отметил собеседник агентства.