Под Белгородом задержали лжегенерала, который выманил 1,5 млн рублей

Выманивший 1,5 млн рублей лжегенерал задержан под Белгородом Под Белгородом задержали лжегенерала, который выманил 1,5 млн рублей

Москва29 ноя Вести.В Белгородской области задержан мужчина 1960 года рождения, представлявшийся "генералом секретной службы Минобороны", передает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

Под предлогом помощи с трудоустройством в правоохранительные органы лжегенерал выманил у одного из доверчивых граждан 1,5 млн рублей, рассказал источник. При этом он потребовал от потерпевшего расписку "о добровольной выдаче денег в долг".

Задержанный … обманывал граждан и, уверяя их в своих "связях" в правоохранительных органах, предлагал решить проблемы, похищал имущество и распоряжался им по-своему усмотрению говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", максимальная санкция по которой – вплоть до 10 лет лишения свободы.

Сейчас следствие устанавливает иные эпизоды мошеннических действий фигуранта, а также потерпевших от его преступных действий, отметил собеседник агентства.