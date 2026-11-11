Фальшивого майора поймали в Киеве за вымогательство $100 тыс. у военнообязанных

В Киеве задержали лжемайора за вымогательство $100 тыс. у военнообязанных Фальшивого майора поймали в Киеве за вымогательство $100 тыс. у военнообязанных

Москва11 ноя Вести.Житель Киева с поддельным удостоверением майора задержан по подозрению в вымогательстве 100 тысяч долларов у военнообязанных, сообщило главное управление киевской полиции.

Полицейские разоблачили дельца, который требовал 100 тысяч долларов, прикрываясь вымышленными связями с чиновниками силовых ведомств. Во время обыска у него изъяли поддельное удостоверение со званием майора говорится в публикации на сайте полиции

По данным полиции, задержан 32-летний мужчина. Как утверждает следствие, он требовал 50 тысяч долларов за обещание организовать перевод военнослужащего из боевого подразделения в часть, не участвующую в боевых действиях.

Еще 50 тысяч долларов он, согласно информации полиции, вымогал за оформление медицинских документов с фиктивными диагнозами, которые должны были стать основанием для снятия военнообязанного с воинского учета. Кроме того, задержанный обещал мужчине снять его с розыска и обеспечить беспрепятственный выезд за границу, заявили в полиции.

Правоохранители задержали подозреваемого после контролируемой передачи аванса в 50 тысяч долларов. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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