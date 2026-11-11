Москва11 нояВести.Житель Киева с поддельным удостоверением майора задержан по подозрению в вымогательстве 100 тысяч долларов у военнообязанных, сообщило главное управление киевской полиции.
Полицейские разоблачили дельца, который требовал 100 тысяч долларов, прикрываясь вымышленными связями с чиновниками силовых ведомств. Во время обыска у него изъяли поддельное удостоверение со званием майораговорится в публикации на сайте полиции
По данным полиции, задержан 32-летний мужчина. Как утверждает следствие, он требовал 50 тысяч долларов за обещание организовать перевод военнослужащего из боевого подразделения в часть, не участвующую в боевых действиях.
Еще 50 тысяч долларов он, согласно информации полиции, вымогал за оформление медицинских документов с фиктивными диагнозами, которые должны были стать основанием для снятия военнообязанного с воинского учета. Кроме того, задержанный обещал мужчине снять его с розыска и обеспечить беспрепятственный выезд за границу, заявили в полиции.
Правоохранители задержали подозреваемого после контролируемой передачи аванса в 50 тысяч долларов. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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