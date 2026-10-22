Осужден челябинец, постиравший мейн-куна в машинке и выбросивший его на мороз

Вынесен приговор жителю Челябинска, постиравшего мейн-куна в стиральной машине Осужден челябинец, постиравший мейн-куна в машинке и выбросивший его на мороз

Москва22 окт Вести.Житель Челябинска, засунувший мейн-куна в стиральную машинку, а затем выбросивший его на мороз, приговорен к 320 часам обязательных работ. Об этом передает корреспондент ИС "Вести" из зала суда.

Суд приговорил ... [жителя Челябинска] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов. Обязать … [осужденного] встать на учет в Уголовно-исполнительную инспекции по месту жительства огласила приговор судья

В декабре 2025 года мужчина избил 2-летнего мейн-куна своей жены, постирал его в стиральной машинке, а затем запер мокрое животное на балконе на всю ночь при погоде -30°C. Вернувшаяся позднее домой женщина отвезла кота в клинику, однако спасти его не удалось.