До 290 тыс. рублей увеличена выплата для молодых педагогов в Магаданской области

Выплата для молодых педагогов в Магаданской области выросла в 10 раз До 290 тыс. рублей увеличена выплата для молодых педагогов в Магаданской области

Москва28 окт Вести.В Магаданской области увеличена единовременная выплата для молодых педагогов, а также повышены ежемесячные доплаты учителям за квалификационные категории. Об этом сообщил глава региона Сергей Носов.

Единовременная выплата для молодых педагогов, которые впервые устраиваются на работу в образовательные организации Магаданской области, увеличена в 10 раз — до 290 тыс. рублей. Повысили ежемесячные выплаты за квалификационные категории. С учетом северных надбавок: за высшую — до 15 тыс. рублей, за первую — до 12,5 тыс. рублей уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

Носов также добавил, что педагогам со званием "Почетный работник образования Магаданской области" установлена доплата в размере 10 тыс. рублей. "Важно, чтобы у учителей был стимул оставаться в профессии и постоянно повышать квалификацию", - подчеркнул он.