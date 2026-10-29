Саммит Вышеградской группы пройдет 4-5 ноября в словацком Тренчине

Вышеградская четверка соберется на саммит в Словакии Саммит Вышеградской группы пройдет 4-5 ноября в словацком Тренчине

Москва29 окт Вести.Саммит Вышеградской группы, в которую входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, пройдет 4-5 ноября в словацком городе Тренчин, сообщило словацкое новостное агентство TASR.

Расширение Европейского союза, поддержка Украины и доступность энергоресурсов станут главными темами саммита стран Вышеградской группы, который состоится 4-5 ноября в Тренчине говорится в сообщении издания, опубликованном в четверг

Как отмечает агентство, приглашение на саммит приняла и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.