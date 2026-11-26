Москва26 ноя Вести.ИС "Вести" публикует трейлер семейного фильма "Чебурашка 3", премьера которого в кинотеатрах состоится 1 января 2027 года. Картина станет продолжением самой кассовой российской кинофраншизы.

Проект реализован студией Yellow, Black and White, телеканалом "Россия" и онлайн-кинотеатром START при участии киностудии "Союзмультфильм" и при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором выступит "Атмосфера кино", генеральным партнером фильма является Сбер.

В третьем фильме Чебурашка взрослеет: он уже понимает, кто он и откуда, у него формируется характер и собственное мнение. Мне кажется, в этой истории очень точно затронута важная и актуальная тема отношений между поколениями: дети учатся слышать взрослых, а взрослые — разговаривать с детьми, а не просто заставлять их что-то делать. Это близко многим семьям, родителям и вообще людям разных возрастов цитирует пресс-релиз создателей фильма Ольгу Кузьмину, озвучившую Чебурашку

По сюжету в приморский город приезжает семья Чебурашки: родители, дедушка и старший брат. Герою предстоит познакомить родственников с миром людей и помочь им освоить новые правила и привычки. Гена, привыкая к пополнению в семействе, разбирается в собственных чувствах: между ним и Риммой постепенно возникает нечто большее, чем дружба.

Над третьей частью работает команда создателей первых двух фильмов. Режиссером вновь стал Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Александр Лыков, Артем Быстров, Наталья Щукина, Екатерина Чередник, Жаннат Керимбаев, Марина Коняшкина и другие актеры.

Скачать новый трейлер кинофильма можно по этой ссылке.