Москва13 мая Вести.Выстрелы раздались в Сенате Филиппин, где укрылся сенатор Рональд де ла Роса, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) ранее выдал ордер на арест. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

На видеозаписи, сделанной в здании Сената, которую публикует канал, слышны множество выстрелов.

13 мая филиппинский сенатор Рональд де ла Роса призвал общественность не допустить его задержания по ордеру МУС. Обращение он опубликовал в социальной сети Facebook (запрещена в РФ). Ранее к Сенату прибыли военнослужащие, полицейские и сотрудники Национального бюро расследований.