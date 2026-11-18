Более 30 тысяч рублей получают неработающие пенсионеры в 13 регионах РФ

Выяснилось, в каких регионах РФ получают высокие выплаты неработающие пенсионеры Более 30 тысяч рублей получают неработающие пенсионеры в 13 регионах РФ

Москва18 ноя Вести.Более 30 тысяч рублей среди неработающих пенсионеров в октябре 2026 года получали в 13 субъектах России, передает ТАСС со ссылкой на на данные статистики.

Свыше 30 тысяч рублей в октябре получали неработающие пенсионеры 13 регионов страны. Лидирует среди них Чукотский автономный округ (43,8 тысячи рублей) следует из данных Соцфонда РФ

Кроме того, в списке - Карелия, Коми, Якутия, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская, Магаданская, Сахалинская и Архангельская области, Камчатский и Хабаровский края.