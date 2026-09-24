Москва24 сенВести.ВСУ атаковали дронами Шебекинский округ, пострадали мужчина и подросток, сообщили в оперштабе Белгородской области.
В Шебекино дрон сдетонировал о дорожное полотно. В результате мужчина получил осколочные ранения локтя и живота. Ему оказали медпомощь в районной больнице, от госпитализации он отказался.
В селе Маломихайловка при детонации FPV-дрона 14-летний мальчик получил слепое осколочное ранение плеча. Бригада скорой транспортирует его в детскую областную клиническую больницусказано в сообщении
Кроме того, от ударов дронов в Шебекино были разбиты административного здания предприятия, частного дома, посечены три легковых и грузовой автомобили. Кроме того, загорелась квартира – возгорание оперативно ликвидировано. В доме повреждено остекление.
В селе Графовка дрон атаковал многоквартирный дом, в нем разбиты окна. При взрыве второго дрона пробита кровля социального объекта. В селе Стариково при детонации поврежден инфраструктурный объект.