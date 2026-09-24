В Белгородской области взрослый и подросток пострадали при ударе ВСУ

Взрослый и ребенок пострадали при атаке ВСУ на Шебекино В Белгородской области взрослый и подросток пострадали при ударе ВСУ

Москва24 сен Вести.ВСУ атаковали дронами Шебекинский округ, пострадали мужчина и подросток, сообщили в оперштабе Белгородской области.

В Шебекино дрон сдетонировал о дорожное полотно. В результате мужчина получил осколочные ранения локтя и живота. Ему оказали медпомощь в районной больнице, от госпитализации он отказался.

В селе Маломихайловка при детонации FPV-дрона 14-летний мальчик получил слепое осколочное ранение плеча. Бригада скорой транспортирует его в детскую областную клиническую больницу сказано в сообщении

Кроме того, от ударов дронов в Шебекино были разбиты административного здания предприятия, частного дома, посечены три легковых и грузовой автомобили. Кроме того, загорелась квартира – возгорание оперативно ликвидировано. В доме повреждено остекление.

В селе Графовка дрон атаковал многоквартирный дом, в нем разбиты окна. При взрыве второго дрона пробита кровля социального объекта. В селе Стариково при детонации поврежден инфраструктурный объект.