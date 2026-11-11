Взрывной рост цен на лук зафиксировали в Таджикистане "Азия-Плюс": стоимость лука в Таджикистане выросла почти вдвое

Москва11 ноя Вести.Стоимость лука в Таджикистане за последний месяц в среднем увеличилась на 60%, в некоторых регионах цена выросла более чем в два раза, сообщает агентство "Азия-Плюс".

По данным издания, средняя цена за килограмм выросла с 2,5 до 4 сомони (с 22 до 36 рублей). В отдельных торговых точках Душанбе продукт продают уже по 5-6 сомони (45-54 рубля).

По данным агентства, основными причинами роста цен стали увеличение расходов на транспортировку и хранение урожая.

За последний месяц средняя цена лука в Таджикистане выросла на 60%... В Душанбе в некоторых торговых точках его продают по 5–6 сомони говорится в сообщении

Подорожание затронуло и другие овощи. В частности, выросла стоимость картофеля, перца, капусты, огурцов и помидоров. В среднем цены на эти продукты увеличились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, согласно данным министерства сельского хозяйства Таджикистана, за первые три квартала года объем произведенной в стране сельскохозяйственной продукции достиг почти 7,2 миллиарда долларов. Это на 8,5% превышает показатель за тот же период прошлого года.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите конкуренции Игорь Игошин сообщил, что сквозной мониторинг цен на наиболее социально значимые продукты питания начнется в России с 1 января 2027 года.