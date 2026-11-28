Welt: Германия не может договориться с Украиной о сделке по БПЛА из-за налогов

Welt: Германия не идет на соглашение с Украиной по БПЛА из-за налогов Киева Welt: Германия не может договориться с Украиной о сделке по БПЛА из-за налогов

Москва28 ноя Вести.Германия и Украина не могут прийти к соглашению о сотрудничестве в сфере беспилотников из-за разногласий по таможенным пошлинам и налогообложению, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Минобороны ФРГ.

По данным издания, стороны до сих пор не договорились об экспортных сборах. В документах немецкая сторона называет таможенные пошлины и двойное налогообложение со стороны Украины "красными линиями".

Кроме того, Германия на протяжении нескольких месяцев не могла получить от Киева тестовые образцы ракеты Flamingo из-за экспортных ограничений, говорится в публикации.

При этом, несмотря на возникшие трудности, Берлин намерен расширять военное сотрудничество с Киевом. В частности, Германия готова инвестировать около 330 миллионов евро в производство более двух тысяч украинских ракет "Барс". Также один из немецких оборонных концернов планирует совместно с украинской компанией разработать головку самонаведения для ракеты "Нептун".

28 ноября украинские СМИ сообщили, что глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил отказ от строительства завода по производству боеприпасов на Украине.

Ранее стало известно, что Германия может закупить украинские ракеты "Барс". Согласно информации газеты The Financial Times, Бундесвер рассчитывает приступить к испытаниям ракет в начале 2027 года.