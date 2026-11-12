Москва12 ноя Вести.Компания Wildberries разработала пакет антикризисного обучения для предпринимателей, который позволит продавцам научиться действовать в непредвиденных обстоятельствах. Об этом рассказала основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Ситуация с атаками [дронов ВСУ] подтолкнула нас к тому, чтобы разработать пакет антикризисного обучения для предпринимателей. Здесь важно не только оказать им финансовую поддержку, им же пришлось немножко подождать, пока это все запустилось. Нужно уметь быстро перестраиваться. Еще очень сильно потребовалась, конечно, психологическая поддержка. Мы запускали горячие линии как для предпринимателей, так и для наших исполнителей, которые работали на наших складах. Назвали это антикризисный комплекс мер, как нужно преодолевать такие ситуации. И сейчас отдельный курс будем запускать рассказала Ким

Основатель Wildberries добавила, что после атак на склады не произошло существенного оттока продавцов, однако изначально для всех эта ситуация стала шоком.