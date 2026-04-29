Боксеры из России допущены World Boxing до соревнований в нейтральном статусе

World Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе Боксеры из России допущены World Boxing до соревнований в нейтральном статусе

Москва29 апр Вести.World Boxing допустила боксеров из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях во всех возрастных категориях в статусе "индивидуальных нейтральных атлетов" (AIN). Об этом сообщается на сайте организации.

Соответствующая процедура утверждена исполнительным советом организации в апреле 2026 года по образцу подхода МОК, после одобрения заявок на членство российских и белорусских федераций.

Процедура AIN устанавливает правила допуска спортсменов, тренеров, штаба и официальных лиц из этих стран на турниры под эгидой World Boxing, Европейской конфедерации и Европейской федерации бокса, а также на международные соревнования национальных федераций - членов организации. Все участники должны пройти тщательную проверку.

Отмечается, что российские и белорусские делегации не смогут выступать под флагами и гимнами своих стран и в форме национальных сборных. На майках боксеров вместо обозначений RUS и BLR будет указано AIN, а символика национальных федераций и государств на экипировке запрещена.

Ранее сообщалось, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать во взрослых соревнованиях под своей эгидой с использованием национальных флагов и гимнов.