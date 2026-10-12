WSA: мировой спрос на сталь к 2027 году вырастет на 1,7%

WSA ожидает роста спроса на сталь в мире в 2027 г почти на 2%, до 1,75 млрд тонн WSA: мировой спрос на сталь к 2027 году вырастет на 1,7%

Москва12 окт Вести.Мировой спрос на сталь останется практически неизменным в текущем году, но может вернуться к росту в 2027 году - на 1,7%, до 1,752 миллиарда тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA).

По сравнению с 2025 годом World Steel прогнозирует, что мировой спрос на сталь останется практически неизменным в 2026 году на уровне 1722 миллиона тонн, прежде чем вернуться к росту на 1,7% в 2027 году и достичь 1752 миллиона тонн говорится в сообщении ассоциации

По данным WSA, восстановление спроса на сталь сдерживается структурным спадом в Китае и перебоями на энергорынках из-за нестабильности на Ближнем Востоке. Без учета Китая потребление стали в этом году растет на 1,5%, а в следующем ускорится до 4%.

В самом Китае WSA ожидает сокращения спроса на 2% в 2026 году и еще на 1% в 2027-м. В других развивающихся странах прогнозируется рост на 1,9% и 5,1% соответственно, в ЕС - снижение на 0,3% с последующим ростом на 3,1%. Индия остается самым быстрорастущим крупным рынком: спрос увеличится на 7,9% (до 172,4 млн тонн) в этом году и на 8% (до 186,2 млн тонн) в следующем.

Глава экономкомитета ассоциации Альфонсо Идальго де Кальсеррада ждет заметного оживления промышленности и спроса в развитых странах в 2027 году - за счет инвестиций в ИИ, роста оборонных расходов, перехода к "зеленой" энергетике, роста доходов населения и благоприятной экономической политики.

По итогам прошлого года мировая выплавка стали снизилась на 2%, до 1,85 млрд тонн. В России выпуск составил 67,8 млн тонн (-4,5%).

Ранее сообщалось, что Международные резервы РФ снизились на 4,85% по данным на 1 октября 2026 года. Показатель составил $731,76 млрд. За сентябрь 2026 года международные резервы снизились на $5,386 млрд и составили $430,153 млрд (-1,24%), а стоимость золота в резервах уменьшилась на 9,56%, до $301,607 млрд.