Похищенная в Мексике россиянка вернулась к родителям после почти трех лет

"Я могу говорить по-русски!": похищенная в Мексике россиянка вернулась домой Похищенная в Мексике россиянка вернулась к родителям после почти трех лет

Москва2 сен Вести.Россиянка Кристина Романова, которая почти три года находилась в мексиканской системе опеки и была фактически похищена у семьи, вернулась к родителям. При активном участии российских дипломатов, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой 18-летняя Кристина наконец воссоединилась с приемными родителями — пианисткой Мариной Романовой и композитором Орасио Антонио Рико Мачукой. Об этом сообщает KP.RU.

Трагедия разыгралась несколько лет назад, когда мексиканец, манипулируя девушкой, убедил ее попасть в приют, после чего против родителей выдвинули ложные обвинения в насилии. Девушку изолировали от семьи, скрывали от матери и российского посольства, несмотря на многочисленные обращения. Лишь 5 августа суд наконец подтвердил законность требований семьи, и на следующий день Кристина оказалась дома.

Первое, что сказала: "Мам, я так кушать хочу". Все это время она говорила только по-испански. "Дочь, а почему не по-русски?" цитирует мать девушки KP.RU

Однако за ужином с пельменями Кристина неожиданно заговорила по-русски: "Мама, я могу говорить по-русски! Смотри, как я хорошо говорю по-русски".

За время в приюте здоровье девушки оказалось серьезно подорвано — ей прописывали психотропные препараты, и теперь она принимает по шесть таблеток в день, у нее случаются резкие ухудшения самочувствия. Предстоит долгая реабилитация. Также истек срок действия ее российского паспорта, и для восстановления документов Кристине необходимо прилететь в Россию, но пока она слишком слаба для дороги. Семья надеется, что к декабрю девушка окрепнет и сможет вернуться на родину.