Ядовитые грибы могут распространиться по Калифорнии из-за Эль-Ниньо В Калифорнии заявили об угрозе распространения ядовитых грибов из-за Эль-Ниньо

Москва26 ноя Вести.Риск резкого распространения ядовитых и смертельно опасных грибов возник в американском штате Калифорния из-за климатического явления Эль-Ниньо. Об этом говорится в сообщении на сайте местного департамента общественного здравоохранения.

Жителей штата предупредили о необходимости соблюдать бдительность.

Погодное явление Эль-Ниньо может спровоцировать активный рост ядовитых дикорастущих грибов, в том числе Amanita phalloides (бледной поганки. — Прим. Ред.) и... Amanita ocreata (смертельно ядовитый гриб семейства мухоморовые. – Прим. Ред.) говорится в сообщении

В ведомстве напомнили о произошедшей меньше года назад беспрецедентной вспышке тяжелых заболеваний, печеночной недостаточности и смертельных случаев, связанных с тем, что люди случайно собирали и употребляли в пищу ядовитые грибы.

С ноября 2025 года по май 2026-го 50 человек оказались в больнице после употребления ядовитых грибов. По данным департамента, четверо госпитализированных скончались, еще четверым пострадавшим потребовалась пересадка печени.

Национальная метеорологическая служба США ранее предупреждала о риске значительного и местами экстремального прибрежного наводнения в районе Сан-Франциско в Калифорнии. Такая ситуация, по мнению метеорологов, может быть вызвана сочетанием нескольких факторов, сопряженных с Эль-Ниньо.

По данным исследовательского проекта Climate Impact Lab, Эль-Ниньо до февраля 2027 года может унести жизни 451 тысячи человек.