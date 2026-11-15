Японские суши-бары рискуют остаться без лососевой икры FT: лососевая икра может исчезнуть из меню японских суши-баров

Москва15 ноя Вести.В Японии лососевая икра может исчезнуть из ресторанов и магазинов из-за резкого падения вылова дикого лосося. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Участники рынка предупредили, что цены на продукт могут вырасти вдвое, а часть заведений будет вынуждена убрать икру из меню.

По данным издания, в этом году вылов дикого лосося (прежде всего, горбуши и кеты) в России сократился на 60%, а на Аляске оказался более чем на 20% ниже прогнозов. Эксперты связывают спад с изменением климата, потеплением морской воды, влиянием Эль-Ниньо и чрезмерным выловом. На Хоккайдо добыча лосося за 20 лет упала более чем на 90%.

Ситуацию усугубляет растущий мировой спрос на японскую кухню. Икра, известная в Японии как икура, остается популярным ингредиентом суши и блюд с рисом.

В Японии упаковка икры весом 250 г может подорожать до 16-20 тыс. йен (8,8-11 тыс. рублей), хотя десять лет назад стоила около 2 тыс. йен (1100 рублей). Некоторые бюджетные заведения уже заменяют лососевую икру форелевой, но дорожает и она.

Рестораны предупреждают, что при новом росте цен уберут блюда с икрой из меню. Одним из возможных решений называют развитие аквакультуры и разведение более плодовитых пород форели.

Ранее стало известно, что "Опора России" направила обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить ситуацию на рынке красной икры и аквакультурного лосося (рыбы, выращенной в искусственных условиях). Поводом стал резкий рост цен.