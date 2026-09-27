Москва27 сен Вести.Прошедшие выборы продемонстрировали консолидацию общества вокруг курса президента. Об этом ИС "Вести" заявила заместитель председателя Госдумы VIII созыва Ирина Яровая.

Она добавила, что народ также высказался в поддержку солдат на СВО, которые ведут борьбу с нацизмом.

Вся эта западная ОПГ, которая действует против России, они должны понять, что все то, что сегодня реализует президент на международном уровне, все, что реализует дипломатический корпус, и все, что делают наши ребята-бойцы, защищая современного нацизма, - за ними большая страна и единый народ. И выборы подтвердили именно это. В единстве России всегда и была, есть и будет наша сила подчеркнула Яровая

Ранее сообщалось, что состав Госдумы нового созыва обновится примерно на 43%. Наибольшие изменения ожидают партию ЛДПР, доля новых депутатов в которой составит 65%.