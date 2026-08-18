По факту убийства в цветочном магазине в Елабуге возбуждено уголовное дело

Юноша убил девушку и покончил с собой в цветочном магазине в Елабуге По факту убийства в цветочном магазине в Елабуге возбуждено уголовное дело

Москва18 авг Вести.Возбуждено уголовное дело по факту убийства в цветочном магазине на улице Строителей в Елабуге, сообщает СУ СК по Татарстану в MAX.

Трагедия произошла 17 августа.

24-летний местный житель в присутствии очевидцев нанес множественные ножевые ранения 18-летней знакомой, после чего свел счеты с жизнью говорится в публикации Следкома Татарстана

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели и назначаются необходимые экспертизы, выполняются другие следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.