Москва18 авгВести.Возбуждено уголовное дело по факту убийства в цветочном магазине на улице Строителей в Елабуге, сообщает СУ СК по Татарстану в MAX.
Трагедия произошла 17 августа.
24-летний местный житель в присутствии очевидцев нанес множественные ножевые ранения 18-летней знакомой, после чего свел счеты с жизньюговорится в публикации Следкома Татарстана
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели и назначаются необходимые экспертизы, выполняются другие следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.