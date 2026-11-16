Юрист объяснил, кому переходит доля участника ООО при его смерти Юрист Хаминский: доля умершего участника ООО может перейти государству

Москва16 ноя Вести.Доля умершего участника общества с ограниченной ответственностью (ООО) по общему правилу переходит его наследникам, а не самому обществу. Однако при определенных обстоятельствах ее владельцем может стать государство. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, устав ООО при этом может предусматривать необходимость получить согласие остальных участников на переход доли к наследникам.

Однако, если наследники не принимают наследство, доля становится выморочным имуществом и переходит в собственность Российской Федерации. Таким образом, вместо умершего участника в корпоративных отношениях может появиться Российская Федерация в лице уполномоченного органа сказал эксперт

Смерть одного из владельцев сама по себе не означает прекращения работы компании, добавил он. Действующий генеральный директор сохраняет свои полномочия, а ООО может продолжать текущую хозяйственную деятельность, пояснил Хаминский.

Однако в такой ситуации может возникнуть риск корпоративного конфликта, так как обычные решения общего собрания принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников подчеркнул юрист

Поэтому оставшихся у других участников 50% может оказаться недостаточно для решения ряда вопросов, в том числе избрания директора или одобрения других корпоративных действий, заключил эксперт.