Юрист Манько: гость может отказаться от блюда, если его готовят слишком долго

Юрист рассказал, как защитить свои права в ресторане Юрист Манько: гость может отказаться от блюда, если его готовят слишком долго

Москва13 ноя Вести.Посетитель ресторана имеет право отказаться от заказа и не оплачивать его, если заведение нарушило озвученный срок приготовления блюда, рассказал "Абзацу" юрист Александр Манько.

По словам юриста, это правило действует даже в том случае, если повар уже приступил к работе.

Также эксперт объяснил, что если гость обнаружил в блюде волос или понял, что для приготовления еды использовались некачественные продукты, то он может потребовать заменить блюдо либо вовсе от него отказаться.

Если вас заранее не уведомили о дресс-коде, вас не имеют права не пустить в заведение. Просто "не нравитесь" - это не основание, а дискриминация добавил Манько

Специалист рассказал, что заведение не вправе принудительно включать в чек плату за обслуживание или чаевые — при их обнаружении вы можете законно требовать пересчета суммы. Помимо этого, ресторан отвечает за сохранность одежды, оставленной в гардеробе, несмотря на любые предупреждающие таблички об обратном.

Помните: ресторан – это не феодальное владение, а предприятие сферы услуг, где вы не проситель, а заказчик и потребитель заключил юрист

Ранее сообщалось, что рестораны начали брать деньги за долив кипятка в чайник.