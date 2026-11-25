Юрист рассказала, имеет ли право работодатель запретить сотруднику подработку Юрист Маз: в большинстве случаев работодатель не может запретить подработку

Москва25 ноя Вести.Работодатель может расторгнуть договор со своим сотрудником, если его подработка сопровождается нарушением трудовой дисциплины, разглашением охраняемой информации или несоблюдением специальных законодательных требований. Об этом заявила юрист платформы "Наймикс" Яна Маз в разговоре с RT.

По ее словам, в Трудовом кодексе отдельно не прописано понятие "подработка". Однако существует два основных формата дополнительной занятости. Первый – это работа по совместительству, которая оформляется отдельным трудовым договором и предполагает регулярную оплачиваемую работу в свободное от основной занятости время.

Оно может быть внутренним или внешним. По общему правилу работать по совместительству можно не более четырех часов в день, а за учетный период – не более половины нормы рабочего времен подчеркнула она

Второй формат – это оказание услуг или выполнение заказов по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). В этом случае ограничений по продолжительности рабочего времени нет.

В Трудовом кодексе закреплено право на работу по совместительству. Работодатель не вправе запрещать сотруднику выполнять сторонние заказы по гражданско-правовым договорам в свободное время. Условия трудового договора или локальных актов, которые устанавливают общий запрет на дополнительную деятельность, ограничивают права работника и не подлежат применению отметила юрист

Маз уточнила, что это касается также работы в компании-конкуренте, поскольку само по себе трудоустройство у конкурента не является основанием для увольнения. Однако работник при этом должен соблюдать требования о неразглашении коммерческой тайны и другой охраняемой законом информации.

Например, если сотрудник пропускает основную работу ради сторонних заказов, неоднократно не исполняет трудовые обязанности при наличии действующего взыскания или разглашает коммерческую тайну... Риском становится использование рабочего времени, оборудования или клиентской базы основного работодателя для выполнения сторонних заказов. Это может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины добавила собеседница издания

При этом для некоторых категорий работников действуют специальные правила. Например, государственные гражданские служащие могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью только после предварительного уведомления представителя нанимателя. Главное, чтобы такая подработка не привела к конфликту интересов, заключила Маз.

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