Юрист Созонов: в РФ больше доверяют брендам с доменами на кириллице

Юрист Созонов рассказал о преимуществах доменных имен на кириллице Юрист Созонов: в РФ больше доверяют брендам с доменами на кириллице

Москва18 ноя Вести.Россияне стали больше доверять сайтам с доменным именем на кириллице. Бренды чаще выбирают такие адреса, чтобы быть более узнаваемыми. Об этом NEWS.ru рассказал юрист по доменному праву и правовому регулированию реестра "Русские имена" Ян Созонов.

Он объяснил такую тенденцию опросами общественного мнения.

В 2026 году зону ".рф" считали надежной 56% респондентов против 44% годом ранее, зону ".рус" — 39% против 30%. Доля зоны ".ru" выросла с 71% до 74%. Доля тех, кто считает кириллические адреса более понятными и удобными, за год увеличилась с 37% до 49% рассказал юрист

В России с 1 сентября 2026 года вступили правила регистрации сайтов в доменных зонах ".рф" и ".ru". Например, длина адреса страницы не должна превышать 63 символов.