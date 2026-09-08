Создатели "Южного Парка" объявили о переименовании шоу в "Южную Америку"

"Южный Парк" станет "Южной Америкой" на фоне переименований Трампа Создатели "Южного Парка" объявили о переименовании шоу в "Южную Америку"

Москва8 сен Вести.Создатели американского мультсериала "Южный Парк" Мэтт Стоун и Трей Паркер объявили о переименовании проекта в "Южную Америку".

Создатели мультсериала пояснили, что решение связано с переименованием президентом США Дональдом Трампом озера Онтарио в "озеро Америка".

Вдохновившись смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название "Южный Парк" на "Южная Америка" говорится в опубликованном заявлении

Официальный аккаунт шоу в соцсети X уже изменил название. Новый 29-й сезон сериала стартует 16 сентября.

Ранее Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе США и Канады. Сервис Apple Maps уже начал отображать название "озеро Америка" для пользователей в США.

Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на это негативно, заявив, что страна продолжит использовать прежнее название.