Москва8 сенВести.Создатели американского мультсериала "Южный Парк" Мэтт Стоун и Трей Паркер объявили о переименовании проекта в "Южную Америку".
Создатели мультсериала пояснили, что решение связано с переименованием президентом США Дональдом Трампом озера Онтарио в "озеро Америка".
Вдохновившись смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название "Южный Парк" на "Южная Америка"говорится в опубликованном заявлении
Официальный аккаунт шоу в соцсети X уже изменил название. Новый 29-й сезон сериала стартует 16 сентября.
Ранее Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе США и Канады. Сервис Apple Maps уже начал отображать название "озеро Америка" для пользователей в США.
Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на это негативно, заявив, что страна продолжит использовать прежнее название.