Москва13 апр Вести.Российские бойцы отряда "Вега" используют систему начисления баллов за успехи на поле боя. Об этом рассказал ИС "Вести" замкомандира отряда беспилотных систем "Вега" группировки войск "Центр" Сергей Конько с позывным Сталик.

Рейтинг позволяет командованию выстраивать стратегию и тактику, а дроноводам дает возможность "прокачать" оборудование и амуницию. За каждое уничтожение начисляются баллы. Помимо денежного поощрения за одного противника начисляют 30 баллов — это 30 штыковых лопат. За 24 можно получить портативный детектор, за 170 — анализатор спектра. И так до автомобиля.

Личный состав стал дороже. Раньше за него получали просто моральное удовлетворение. Сейчас за уничтожение подтвержденного личного состава противника идет и материальная премия. И здесь она тоже отражается в баллах. Это не легко возобновляемая ресурсная техника, которую могут поставить их союзники, а это люди, которых надо вырастить и обучить объясняет Сталик

В "Веге" также рассказали, как на фронте успешно уничтожают врага бойцы, которых в иных обстоятельствах никогда бы не взяли в армию. Например, военнослужащий с позывным работал в банке, но ушел добровольцем в "Вегу".