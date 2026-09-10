Гражданин Белоруссии осужден за подготовку теракта на Кубани по заданию СБУ

За подготовку теракта на Кубани по заданию СБУ осужден гражданин Белоруссии Гражданин Белоруссии осужден за подготовку теракта на Кубани по заданию СБУ

Москва10 сен Вести.В Южном окружном военном суде вынесен приговор гражданину Белоруссии, который по заданию Службы безопасности Украины готовил подрыв пункта отбора на военную службу по контракту в Новороссийске. Об этом пресс-служба суда сообщает в MAX.

По материалам следствия, в декабре 2024 г. гражданин Республики Беларусь Китов установил контакт с сотрудником СБУ и согласился на конфиденциальное сотрудничество.

26 февраля 2025 г. Китову поступило задание на совершение террористического акта - производства подрыва с помощью самодельного взрывного устройства пункта отбора на военную службу по контракту в г. Новороссийске Краснодарского края говорится в сообщении

Теракт был предотвращен сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Китов полностью признал свою вину и заявил, что получил от сотрудника СБУ 805 долларов США.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима. Первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме. Также ему назначен штраф в размере 300 000 р.