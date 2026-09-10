Москва10 сенВести.В Южном окружном военном суде вынесен приговор гражданину Белоруссии, который по заданию Службы безопасности Украины готовил подрыв пункта отбора на военную службу по контракту в Новороссийске. Об этом пресс-служба суда сообщает в MAX.
По материалам следствия, в декабре 2024 г. гражданин Республики Беларусь Китов установил контакт с сотрудником СБУ и согласился на конфиденциальное сотрудничество.
26 февраля 2025 г. Китову поступило задание на совершение террористического акта - производства подрыва с помощью самодельного взрывного устройства пункта отбора на военную службу по контракту в г. Новороссийске Краснодарского краяговорится в сообщении
Теракт был предотвращен сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.
Китов полностью признал свою вину и заявил, что получил от сотрудника СБУ 805 долларов США.
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима. Первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме. Также ему назначен штраф в размере 300 000 р.