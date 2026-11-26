При ударах ВСУ в ЛНР погибли 4 человека, еще 11 жителей получили ранения

За сутки в ЛНР от ударов ВСУ погибли 4 и пострадали 11 человек При ударах ВСУ в ЛНР погибли 4 человека, еще 11 жителей получили ранения

Москва26 ноя Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник привел данные о последствиях украинских ударов.

По информации главы региона, за сутки в результате атак ВСУ погибли четыре человека, еще 11 жителей, в том числе – несовершеннолетняя, получили ранения.

В Северодонецке неонацисты атаковали "Газель". В результате удара погибли двое мужчин, еще трое получили ранения говорится в публикации в MAX

Кроме того, при попадании в районе магазина в Старобельском муниципальном округе убита 55-летняя женщина, девочка тринадцати лет получила ранения. В Антрацитовском муниципальном округе в результате попадания в хозяйственную постройку погиб охранник.

Семейная пара на мототехнике пострадала при атаке беспилотного летательного аппарата в Белокуракинском муниципальном округе. В Новопсковском муниципальном округе под удар попала Газель, ранена 56-летняя женщина. Также гражданский автомобиль был атакован в Лисичанске, там был ранен мужчина.

Еще три женщины пострадали в Сватовском муниципальном округе, где под ударами оказались легковой автомобиль и жилой дом.

В общей сложности противник атаковал 19 муниципалитетов ЛНР, расчеты средств противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых группы сбили около 90 воздушных целей.