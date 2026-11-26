Москва26 нояВести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник привел данные о последствиях украинских ударов.
По информации главы региона, за сутки в результате атак ВСУ погибли четыре человека, еще 11 жителей, в том числе – несовершеннолетняя, получили ранения.
В Северодонецке неонацисты атаковали "Газель". В результате удара погибли двое мужчин, еще трое получили раненияговорится в публикации в MAX
Кроме того, при попадании в районе магазина в Старобельском муниципальном округе убита 55-летняя женщина, девочка тринадцати лет получила ранения. В Антрацитовском муниципальном округе в результате попадания в хозяйственную постройку погиб охранник.
Семейная пара на мототехнике пострадала при атаке беспилотного летательного аппарата в Белокуракинском муниципальном округе. В Новопсковском муниципальном округе под удар попала Газель, ранена 56-летняя женщина. Также гражданский автомобиль был атакован в Лисичанске, там был ранен мужчина.
Еще три женщины пострадали в Сватовском муниципальном округе, где под ударами оказались легковой автомобиль и жилой дом.
В общей сложности противник атаковал 19 муниципалитетов ЛНР, расчеты средств противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых группы сбили около 90 воздушных целей.