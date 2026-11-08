Из Грузии за три месяца депортировали 109 граждан России

За три месяца Грузия выдворила более 100 россиян Из Грузии за три месяца депортировали 109 граждан России

Москва8 ноя Вести.С июля по сентябрь 2026 года грузинские власти депортировали 109 граждан России. Это больше, чем за весь 2025 год, когда из страны было выдворено 73 россиянина, сообщает ТАСС.

Всего за третий квартал 2026 года из Грузии выдворили 1 134 иностранца. Первое место занимают граждане Турции — 306 человек. Россияне на втором месте.

Борьбу с нелегальной миграцией Грузия усилила в 2025 году, когда парламент страны ужесточил миграционное законодательство. В нем были упрощены процедуры депортации и обысков.

Ранее сообщалось о том, что в 2026 году в России увеличилось число запретов на въезд в страну для мигрантов.