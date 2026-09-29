"Забег на пик Чехова" в Сахалинской области отменили из-за активности медведей На Сахалине из-за большого количества медведей отменили забег

Москва29 сен Вести.Скайраннинг-гонку "Забег на пик Чехова", которая должна была пройти на Сахалине, отменили из-за высокой активности медведей в этом году. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации лыжных гонок, биатлона и альпинизма Сахалинской области.

Дорогие участники! С сожалением сообщаем, что скайраннинг-гонка "Забег на пик Чехова" отменена. Мы приняли это решение из соображений безопасности участников, волонтеров и организаторов. В районе проведения забега отмечается высокая активность медведей говорится в сообщении

Уточняется, что в таких условиях организаторы не могут гарантировать безопасность на маршруте.

Ранее в Охе на Сахалине жители заметили двух медведей, которые регулярно ходили среди могил. Одного из них ликвидировали.