Москва30 октВести.Водитель Audi насмерть сбил мужчину на электросамокате на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге и сбежал с места ДТП. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, сообщили в петербургской полиции 30 октября в MAX.
Авария произошла вечером 29 октября. Водитель иномарки совершил наезд на мужчину 1995 года рождения на самокате и после врезался в столб. Пострадавший мужчина скончался от полученных травм на месте.
Автомобилист после столкновения оставил разбитый транспорт на месте аварии и скрылся. Немногим позже он был задержан полицейскими во Всеволожском районе Ленинградской областиотмечается в сообщении
Установлено, что 47-летний работник автосервиса выпил алкоголь на рабочем месте и взял покататься оставленную на сервисное обслуживание Audi. После это мужчина попал в ДТП. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
В отношении нарушителя, ранее лишенного водительских прав, возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст.264, 264.1 УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ по факту угона транспортного средстваговорится в сообщении
Фигуранта задержали.