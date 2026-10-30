Задержан сотрудник автосервиса, скрывшийся после смертельного ДТП в Петербурге В Ленобласти задержан водитель, насмерть сбивший самокатчика на угнанной машине

Москва30 окт Вести.Водитель Audi насмерть сбил мужчину на электросамокате на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге и сбежал с места ДТП. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, сообщили в петербургской полиции 30 октября в MAX.

Авария произошла вечером 29 октября. Водитель иномарки совершил наезд на мужчину 1995 года рождения на самокате и после врезался в столб. Пострадавший мужчина скончался от полученных травм на месте.

Автомобилист после столкновения оставил разбитый транспорт на месте аварии и скрылся. Немногим позже он был задержан полицейскими во Всеволожском районе Ленинградской области отмечается в сообщении

Установлено, что 47-летний работник автосервиса выпил алкоголь на рабочем месте и взял покататься оставленную на сервисное обслуживание Audi. После это мужчина попал в ДТП. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В отношении нарушителя, ранее лишенного водительских прав, возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст.264, 264.1 УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ по факту угона транспортного средства говорится в сообщении

Фигуранта задержали.